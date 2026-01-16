Sanidad lleva ante la Justicia al Gobierno de Ayuso por negarse a crear un registro de objetores del aborto

El Ministerio registró este jueves un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por "un incumplimiento flagrante de la ley" por parte de la Comunidad de Madrid.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este viernes que su departamento llevará ante la Justicia a la Comunidad de Madrid por no crear un registro de objetores de conciencia en cuanto a la ley del aborto. Para la ministra, "hay un incumplimiento flagrante de la ley" en cuanto a este ámbito.

El Ministerio registró este jueves un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno 'popular' de Isabel Díaz Ayuso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no crear un registro de objetores de conciencia.

García ha asegurado en 'Al Rojo Vivo' que "hay un incumplimiento flagrante de la ley". "Es la única Comunidad que no ha hecho, a sabiendas de que tenía que hacerlo, un registro de objetores para garantizar el derecho al aborto de las madrileñas", sostiene.

"Ya escuchamos a la señora Ayuso decir que nos fuéramos a abortar fuera. Ya les avisamos que les dábamos un plazo de un mes para hacer el registro", añade la ministra. "La señora Ayuso tiene una guerra contra las mujeres que no acabamos de entender en la cual las obstaculiza al derecho al aborto y las expone a las declaraciones y actos de Julio Iglesias. Es una guerra en la que nos ponemos en defensa de los derechos de las mujeres y vamos a utilizar todas las herramientas jurídicas que tengamos a nuestra disposición, como este contencioso", agrega.

En esta denuncia exponen que el 16 de diciembre de 2024 se aprobó el Protocolo para la creación de este registro, el cual se desarrolló desde un primer momento en Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco, Región de Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla.

Así, Andalucía y el Principado de Asturias se encontraban en fase de tramitación. Meses más tarde, la ministra envió requerimientos por carta a Aragón, Islas Baleares y Madrid, territorios que aún no habían creado el registro. Finalmente, la Comunidad gobernada por Ayuso manifestaba su negativa a desarrollar esta medida.

Los 'populares' se mantienen firmes

Fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid has asegurado a laSexta que no le dan "importancia" a que García "se dedique a solucionar el problema que tiene con los médicos y la huelga, que es algo más importante que esa demanda".

Por su parte, la ministra ha respondido a estas declaraciones. "Claro que no les importa nada. Es un comunidad que vive al margen de la ley, una especie de 'trumpismo cañí' que nos hemos encontrado con Ayuso, a quien no le importa que no se estén garantizando los derechos de las mujeres. En la tierra de la libertad, el sinónimo es no cumplir con las leyes".

