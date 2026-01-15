Victoria para el antiguo limpiabotas del Palace: Luis logra la pensión no contributiva a partir de marzo y podrá dejar la calle

¿Por qué es importante? Tras años esperando, por fin la Comunidad de Madrid le ha concedido una pensión no contributiva que empezará a cobrar a partir de marzo. Esta ayuda económica le permitirá dejar la calle.

Luis Fernández Souto, conocido como el último limpiabotas de España, trabajó durante 32 años en el Hotel Palace. En 2020, la pandemia le dejó sin empleo, sin ingresos y sin hogar, obligándolo a vivir en la calle cerca de la Puerta de Toledo. Aunque siempre trabajó por cuenta propia, la falta de ayuda estatal le complicó la situación. Sin embargo, tras aparecer en un reportaje de laSexta, su historia ganó atención y finalmente recibirá una pensión no contributiva. A partir de marzo, podrá alquilar una habitación y dejar la vida en la calle, logrando así su deseo de jubilarse dignamente.

Luis Fernández Souto, el limpiabotas que durante 32 años trabajó en el prestigioso Hotel Palace, por fin lo ha conseguido. A partir de marzo comenzará a cobrar una pensión no contributiva que le permitirá alquilar una habitación y abandonar la calle. Su historia es solo una de las 34.000 que hay en España, solo en la Comunidad de Madrid hay 4.500 personas sintecho.

Así se lo ha confirmado la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid a laSexta tras resolver el problema de forma de la solicitud de la prestación. El pasado miércoles se la habían denegado porque faltaban algunos documentos por entregar, entre ellos: las tres últimas nóminas de una empresa donde no había trabajado nunca o la declaración de la renta del 2024, así como, de manera informal, un escrito donde explicara su situación.

La vida de Luis, ejemplo de resiliencia

Todo iba bien para Fernández Souto, trabajaba en un prestigioso hotel, tenía una casa y un sueldo a fin de mes... Sin embargo, en 2020, con la pandemia, todo eso cambió. El que fuese el último limpiabotas de España se quedó sin trabajo, sin ingresos, sin vivienda y tuvo que buscar refugio en un parque cerca de donde él residía, próximo a la Puerta de Toledo. Cambió las conversaciones con los rostros más conocidos de nuestro país, por un saco de dormir y una tienda de campaña con los que pasaba tanto las gélidas noches de invierno, como los calurosos días del verano.

El antiguo limpiabotas había sido trabajador por cuenta propia durante toda su vida y no por falta de ofertas, entre ellas, del propio hotel, pero como han apuntado, Fernández Souto tenía otro tipo de clientes y le interesaba más esa opción y el Palace lo respetó. No obstante, cuando en 2020 el mundo se paró, él se resintió. "Todo cerró. Me quedé en la calle. Como era autónomo solicité la ayuda, pero como no tengo ni hijos ni mujer no me dieron nada. Me quedé sin piso y sin nada al no poder pagarlo".

Sin embargo, el pasado 8 de enero un equipo de informativos laSexta consiguió dar con él y tras conocer su historia todo comenzó a cambiar. La foto tomada en 1994 con el que fuese ministro de la Presidencia Javier Arenas volvió a copar portadas y el teléfono a sonar. El hotel dijo estar en "shock" tras conocer la noticia y reconocieron lo "importante" que había sido en su historia, de hecho, no habían vuelto a tener el servicio que él ofrecía. Asimismo, pidieron la ubicación de Gran Vía donde se solía colocar y anunciaron que si hacían algo por él no querían darle publicidad. No obstante, Fernández Souto solo tenía una petición: "¡Que me jubilen, coño!".

Por su edad -en abril cumple 68 años- su equipo de calle no le había podido asignar una habitación, pero aún quedaba la posibilidad de la pensión no contributiva, una ayuda que como él mismo detalló no era "ni el 20% de lo que cobraba", pero que le daría para arrendar una habitación y dejar la calle. El pasado miércoles se la denegaron por falta de documentos, pero tan solo un día después la suerte le ha cambiado y en marzo podrá dejar la calle.

