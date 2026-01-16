Un médico forense denuncia que Geraldo Lunas murió bajo custodia de los agentes de migración de Trump por "asfixia"

El contexto El pasado 3 de enero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comunicó la muerte de Geraldo Lunas Campos cuando se encontraba en un centro de detenciones en Texas sin dar ninguna explicación sobre el motivo del fallecimiento.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) enfrenta un turbulento inicio de 2026 tras la muerte de un detenido en Camp East Montana, Texas. Renee Nicole Good fue asesinada por un agente, y ahora la muerte de Geraldo Lunas Campos está bajo escrutinio. Según el ICE, Lunas Campos murió el 3 de enero tras un incidente en el que intentó quitarse la vida, pero un informe preliminar sugiere asfixia por compresión de cuello y pecho, lo que podría ser clasificado como homicidio. Testigos reportan un forcejeo con guardias, mientras el centro es conocido por denuncias de abusos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lleva un complicado inicio de 2026. A la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente que tratan de justificar con pobres argumentos desde la Casa Blanca, ahora se suma el resultado preliminar de la autopsia a Geraldo Lunas Campos, un detenido que murió en Camp East Montana, un campo de detención en Texas.

Lunas Campos, según anunció el ICE, murió el día 3 de enero. No obstante, no se dio ninguna causa de la muerte más allá de decir que "el personal lo observó angustiado" y explicar que se había comportado de forma disruptiva mientras esperaba en una fila para recibir medicamentos. En cambio, según cuenta 'The Washington Post' después de haber hablado con la hija del fallecido, es probable que la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso clasifique como homicidio la muerte.

Es lo que se recoge en una grabación realizada por un empleado del centro que ha facilitado a la hija de Lunas Campos. En la misma, un médico forense asegura que "la causa preliminar de muerte es asfixia por compresión de cuello y pecho", lo que significa que Lunas Campos no recibió suficiente oxígeno debido a una presión a la que estaba sometido tanto en el cuello como en el pecho. "Nuestro médico cree que vamos a indicar la causa de la muerte como homicidio", valora el forense en dicha grabación.

Ahora bien, según recoge el citado medio tras hablar con un testigo y consultar un informe interno del ICE, el migrante cubano de 55 años murió tras una pelea con el personal del centro. Algo que niegan desde el Departamento de Seguridad nacional ya que, en un correo electrónico enviado este jueves, un portavoz ha explicado Lunas Campos murió después de intentar quitarse la vida: "Campos se resistió violentamente al personal de seguridad y continuó intentando quitarse la vida. Durante el forcejeo, Campos dejó de respirar y perdió el conocimiento. Se llamó de inmediato al personal médico, que acudió al lugar. Tras repetidos intentos de reanimación, los paramédicos lo declararon muerto en el lugar".

Mientras tanto, 'The Washington Post' ha revisado un documento interno del ICE en el que se enumeran los hechos sucedidos y en los que se menciona un incidente de uso inmediato de la fuerza. De hecho, Santos Jesús Flores, un hombre que afirma haber estado detenido en la unidad de aislamiento el día que murió Lunas Campos, ha explicado al citado medio que vio a al menos cinco guardias forcejeando con él después de que el migrante cubano se negara a abandonar la zona sin sus medicamentos. "Dijo 'No puedo respirar, no puedo respirar'. Después de eso, ya no escuchamos su voz y punto", sentencia.

Además, Camp East Montana es conocida por ser un centro donde los migrantes han denunciado abusos físicos a los detenidos y en la que los propios inspectores del ICE han recogido en varias ocasiones que los agentes violan las normas federales de detención. Es más, Lunas Campos es el segundo detenido en fallecer en el centro en dos meses tras el guatemalteco Francisco Gaspar Andrés, quien falleció el pasado 3 de diciembre bajo la justificación de una "insuficiencia hepática y renal".

