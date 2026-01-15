Groenlandia, la isla que nadie puede defender por completo, y donde un solo soldado puede marcar la línea roja

¿Por qué es importante? Los soldados europeos no van a impedir físicamente una invasión de Groenlandia, pero su presencia convierte cualquier movimiento de Estados Unidos en un problema político inmediato: un solo disparo podría desatar reacciones internacionales y cambiar la opinión pública en Europa y Estados Unidos

"Vamos a ser prudentes, vamos a esperar y, en función de lo que se decida, ya veremos". Con estas palabras, la ministra de Defensa, Margarita Robles, abría la puerta a un posible envío de tropas españolas a Groenlandia. Y mientras ella hablaba, las cámaras de laSexta mostraban esta misma tarde soldados europeos llegando a la isla.

Noruega, Suecia y Estonia ya han confirmado que enviarán tropas. Reino Unido enviará un soldado, Finlandia dos. Ya están allí las tropas danesas y, además, Francia ha enviado 15 soldados, Alemania 13 y Países Bajos uno. Un despliegue que, en total, cabe en un minibús, pero que tiene un motivo muy concreto.

El primer ministro polaco no ha dudado en advertir que un ataque sería "el fin del mundo tal y como lo conocemos". Y la realidad es que, aunque los números sean pequeños, cada soldado tiene un papel crucial.

Un soldado puede cambiarlo todo

En la estrategia militar hay una máxima que se toma al pie de la letra: "La guerra no empieza hasta que cae el primer soldado". La imagen de un militar europeo muerto en Groenlandia a manos de fuerzas estadounidenses cambiaría completamente la situación: Europa exigiría respuesta, los neutrales se pondrían de tu lado y en Estados Unidos surgirían dudas sobre los métodos expansionistas de Trump.

Zaida Cantera, en Al Rojo Vivo, lo ha explicado claramente: Dinamarca tiene la orden de disparar a cualquier soldado que entre sin autorización, incluidos los que mandase Trump. Y, tarde o temprano, ellos se defenderían. Ese riesgo hace que la presencia de un solo soldado europeo sea tan importante.

Groenlandia, un territorio casi imposible de defender

No se trata de impedir que Estados Unidos invada. Groenlandia es enorme y helada, y no hay bases militares danesas repartidas por toda la isla. Lo que sí se consigue con estos soldados es que una invasión no sea fácil. Las únicas ciudades importantes podrían ser controladas por EEUU, pero el resto del territorio quedaría fuera de su alcance sin tropas sobre el terreno.

Y, además, esos soldados acabarían en la base militar que Estados Unidos ya tiene en Groenlandia, donde Washington puede desplegar hasta 15.000 efectivos de forma legal gracias a un acuerdo con Dinamarca. Solo hace falta una llamada para que todo se solucione. Pero a Trump no le basta esa vía.

El despliegue europeo, clave aunque sea pequeño

El objetivo de Europa no es frenar físicamente una invasión, sino marcar la línea roja política:

Un solo soldado europeo muerto provocaría reacción inmediata de la opinión pública.

provocaría reacción inmediata de la opinión pública. Los neutrales se pondrían de tu lado.

Y dentro de Estados Unidos habría dudas sobre las acciones de Trump.

La portavoz de la Casa Blanca ha intentado restar importancia al despliegue europeo. Pero la realidad es clara: un puñado de soldados puede cambiar la historia. Porque en Groenlandia, no importa cuántos van, sino lo que representan.

