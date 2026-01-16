Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas

¿Por qué es importante? El director de la CIA es el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del Gabinete del presidente, Donald Trump, que visita Venezuela tras la operación que resultó en la captura y traslado de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, para discutir temas de seguridad y explorar oportunidades de colaboración económica. Ratcliffe, enviado por Donald Trump, transmitió el mensaje de que Estados Unidos busca mejorar las relaciones y enfatizó que Venezuela no debería ser un refugio seguro para adversarios estadounidenses, especialmente narcotraficantes. Este encuentro busca generar confianza y es significativo por ser la primera visita de un alto funcionario del gabinete de Trump tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington considera a Rodríguez una fuerza estabilizadora y ha impulsado acuerdos económicos, incluyendo la apertura de la industria petrolera venezolana a la inversión extranjera.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, según han informado este viernes medios estadounidenses. En la cita abordaron temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones.

Ratcliffe viajó al país suramericano bajo las órdenes del presidente, Donald Trump, "para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo", según un responsable estadounidense, citado por 'The New York Times'.

"Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de EEUU, especialmente los narcotraficantes", ha especificado una fuente oficial citada por la cadena 'CNN.

El encuentro entre Ratcliffe y Rodríguez, vicepresidenta chavista que asumió el mando de Venezuela con el aval de Washington tras la captura del depuesto Nicolás Maduro por EEUU, tuvo como objetivo "generar confianza", ha agregado la precitada fuente.

El director de la CIA es el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del Gabinete del presidente, Donald Trump, que visita Venezuela tras la operación que resultó en la captura y traslado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para ser juzgados por narcoterrorismo.

Nueva fuerza estabilizadora

La reunión en Caracas coincidió con el encuentro de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y Trump en la Casa Blanca. La Premio Nobel de la Paz aprovechó para entregarle al estadounidense la medalla del prestigioso galardón, al que el republicano ha aspirado abiertamente y que, según medios estadounidenses, podría haberle costado a Machado el respaldo del presidente estadounidense, que la ha descartado para liderar la transición en el país suramericano por considerar que no cuenta con los apoyos necesarios dentro del país.

En su lugar, Washington ha apostado por Rodríguez como una fuerza estabilizadora tras la salida de Maduro. El Gobierno interino venezolano, que Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EEUU para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.

