La firme reflexión de Márquez a la hora de señalar a su rival por el título: "Es capaz de todo..."

Marc Márquez ha vuelto a coronarse en el Gran Premio de Argentina. El de Ducati ha firmado una carrera sublime protagonizando una lucha al límite con su hermano Álex a quien solo ha podido adelantar a falta de cinco vueltas para el final.

El de Gresini adelantó a su hermano después de que este cometiera un error al salir de una curva y desde ese momento se lo puso muy complicado al líder del mundial. Los Márquez han dominado los dos grandes premios que se han disputado esta temporada y Álex ha sido el piloto que, de largo, ha puesto en más complicaciones a Marc.

Es por ello que, ante el bajo rendimiento de 'Pecco' Bagnaia, Marc Márquez tiene claro quién es su rival en la lucha por el título: "Sé que Alex es capaz de todo. Ahora mismo es el principal rival para el título, pero mejor él que otro".

"Lo más importante y nuestro punto fuerte es que tanto yo como Alex estamos siendo muy sinceros el uno con el otro. Antes de la carrera compartimos qué neumáticos íbamos a usar y cuál era el plan. Hoy fue versión buena, pero sudando, mucho más que en Tailandia. La carrera no la tuve tan controlada como en Tailandia. Alex lo tenía todo muy a su aire, y yo casi me caí dos o tres veces. Pero no podía adelantarle", ha asegurado Marc en los micrófonos de 'DAZN'.