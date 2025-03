El firme mensaje de Marc Márquez tras su caída en el GP de Las Américas: "Sé perfectamente..."

Marc Márquez cometió el primer fallo de la temporada en el Gran Premio de Las Américas. El de Ducati lideraba con ventaja sobre 'Pecco' Bagnaia y su hermanos Álex pero se fue al suelo en la vuelta número nueve dejándole en bandeja el triunfo a su compañero de equipo.

Márquez reconoció que había cometido un grave error y que había dejado de ganar 25 puntos muy "fáciles". Su caída aprieta el mundial de MotoGP que tiene nuevo líder después de que Álex Márquez volviera a ser segundo y asaltara la cabeza de la clasificación general.

A pesar de no puntuar, Marc no se mostró frustrado tras la carrera: "Evidentemente, duele cometer este tipo de errores, duele perder 25 puntos de esta manera, pero el motociclismo es así. Mañana empieza una nueva semana y empezaremos a preparar Qatar".

"Sé perfectamente el porqué me he caído, porque he cortado demasiado ese piano a derechas y eso me ha hecho perder el tren delantero, pero lo más importante es que la confianza sigue intacta, porque me encontraba muy bien encima de la moto. Estaba pilotando de una manera muy buena y entendía perfectamente todo lo que estaba pasando y eso me daba mucha tranquilidad", reconoció Márquez unas declaraciones recogidas por el 'Diario AS'.