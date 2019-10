Fernando Alonso ya ha debutado en el Rally de Marruecos. El asturiano, que ha tenido un comienzo con luces y con la sombra de problemas en los neumáticos, afirma que el 'feeling' que ha tenido con este nuevo terreno, tras tantos años en el asfalto, ha sido "positivo".

"Creo que el día en general ha estado bien. Ha sido positivo. Terminamos la etapa con problemas y con altibajos, pero estoy contento con la experiencia y con lo que he sentido en el coche", afirma el bicampeón de Fórmula 1.

Alonso habla de los problemas que ha tenido en forma de pinchazos: "Nos ha pasado tres veces, y solo teníamos dos repuestos. Hemos tenido que esperar a otro coche y pedirle un favor".

Fernando Alonso ha debutado a 45 minutos del líder Al Attiyah en el Rally de Marruecos. Con todo, el asturiano ha tenido buenas sensaciones hasta que, llegado un momento, comenzó a tener problemas en sus gomas.

Con dos pinchazos primero, y uno después, Fernando comenzó a perder un tiempo con los líderes, a los que hasta ese momento tenía bajo control. Llegó incluso a ir tercero, marcando en algunos sectores cronos mejores que el mismísimo Al Attiyah.

