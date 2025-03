Un expiloto pide respeto para Bagnaia: "No tengo nada en contra de Márquez, pero esta aniquilación a Pecco…"

En Tailandia, el arranque del campeonato de MotoGP, Marc Márquez arrasó con la Ducati: pole, victoria en la sprint y también en la carrera. Y eso que estrenaba moto. Muy superior a su compañero de equipo, Pecco Bagnaia, que fue tercero por detrás de la Gresini de Alex Márquez.

Pecco ha reconocido que simplemente Marc fue más rápido durante todo el fin de semana. También pidió explicaciones a Ducati por el rendimiento de sus gomas.

Y el expiloto Pierfrancesco Chili, en 'Motosan', ha pedido respeto para el bicampeón de la categoría reina: "Nunca he tenido nada en contra de Márquez, siempre he apoyado su forma de correr, pero esta aniquilación inmediata de Pecco no me gusta. En mi opinión Pecco no está a la altura de Marc desde el punto de vista mediático, pero es un señor piloto y una señora persona".

Está convencido de que estará en la pelea. Ya sea en Argentina, la próxima cita, o más adelante. "Espero que sepa reaccionar", dice.

"La situación no está creada directamente por el resultado de la primera carrera del año, sino por algunos percances que tuvo en la carrera, que no le permitieron reaccionar como le hubiera gustado. Eso le molestó mucho. En este momento no estoy muy de acuerdo con la dirección de Ducati: si tengo un problema y lo demuestro, no pueden darme un golpecito en el hombro y decirme ciertas cosas", explica.

Eso sí, asume que Bagnaia podría tener un problema serio con Márquez en el box de al lado: "Quizá sea demasiado pronto para decirlo, pero me parece que Pecco está perdiendo la sonrisa y se encuentra en un pequeño aprieto".

¿Drama en Argentina?

Bagnaia ya lanzó un serio aviso sobre la cita de Argentina, la siguiente en el mundial. Un trazado en el que Márquez es muy favorito y volverá a optar a la victoria para aumentar un poquito más su ventaja en el mundial. MotoGP no ha hecho más que empezar... pero el drama se le podría venir encima a Pecco.