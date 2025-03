La brutal frase de un ex de MotoGP sobre Márquez: "No quiere pilotar la Ducati como antes la Honda..."

Ha sido llegar y ganar. Marc Márquez ya sabe lo que es subir a lo más alto del podio con la Ducati. En Tailandia arrasó: pole, victoria en la sprint y en la carrera. Además, mostrándose muy superior sobre el que debería ser su rival en la pugna por el campeonato: su compañero, Pecco Bagnaia.

Y el que fuera ingeniero de varios equipos de MotoGP, Ramón Forcada, ha dicho en palabras que recoge 'Motosan' que lo más importante de Marc es que se ha olvidado de cómo pilotaba antes la Honda, una moto que nada tiene que ver con la Ducati.

"La Ducati era una moto que en 2007 era Stoner y nadie más. Ha habido una evolución, y sobre todo están centrados en esto, en hacer una moto conducible. Al final lo que le da más valor para mí a Marc es que no ha querido conducirla como una Honda. Ha dicho esto está, así funciona, me adapto yo'. No veías ni una frenada que Marc no estuviese con la rueda en el aire con la Honda, ahora frena como si no frenase", dice Forcada después de Tailandia y antes de la próxima cita en Argentina de la semana que viene.

¿Y qué le faltaba a Marc? Según el exingeniero que su hermano Alex le acompañara en sus éxitos. Fueron primero y segundo el pasado fin de semana. Algo que no se podían creer después de que ocurriera y con la emoción de su padre, Julià, abranzando a ambos.

"Para Marc, la novedad es esta, es decir yo ya he ganado carreras, 112 podiums, he ganado mundiales de MotoGP, ¿qué me falta? Pues me faltaba esto para el hermano. Cuando pasa esto ya lo único que puede mejorar es que hagan primero y primero, que hagan un ‘execuo’. Ya es lo único que puede pasar para mejorar esto", dice.

¿Quién puede con Ducati?

Cree Forcada que Ducati volverá a dominar con puño de hierro el mundial... aunque avisa sobre dos marcas: "KTM tiene un problema que ahora parece que se ha solucionado, todo el tema de la fábrica con la asociación de proveedores. Veremos dónde deciden invertir, pero Yamaha y Honda a mí lo que me da más esperanzas es que si han decidido quedarse es para trabajar, no han decidido quedarse para decir 'mira lo que hicimos, el año que viene ya va bien'".

Confía en las japonesas: "Estos van a invertir, van a hacer y luego encontrarán, harán, pero que con las concesiones y la posición de partida que tienen irán para adelante seguro".