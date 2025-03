Marc Márquez emula a Fernando Alonso y sueña en grande

Desde que Ducati aterrizase en MotoGP allá por 2003, ni grandes pilotos como Nicky Hayden, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, Andrea Iannone, Jorge Lorenzo y Pecco Bagnaia han logrado lo que ha hecho Marc Márquez este 2025.

Ninguno de los pilotos anteriormente mencionados lograron debutar con victoria de la mano de la marca italiana hasta que, 18 años después, el de Cervera ha igualado el registro del australiano.

Ahora toca emular lo que hizo Casey Stoner aquel 2007 después de ganar en Qatar. Tras un sobresaliente año, con diez victorias en 18 carreras, terminó alzando el Mundial.

En el mundo del motor hay que retrotraerse 15 años para encontrar un logro similar... y fue en Fórmula 1.

Fernando Alonso, en su debut con Ferrari, ganó el GP de Bahréin de 2010, aunque finalmente el Mundial se le escapó por tan solo cuatro puntos.

