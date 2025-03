El serio aviso de Pecco Bagnaia sobre el dominio que puede tener Márquez en el GP de Argentina

La primera batalla entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia, en Tailandia, no fue una batalla. Porque Marc fue tan superior que hizo el fin de semana perfecto: pole, victoria en la sprint y victoria en la carrera. Y eso que este no era de los circuitos que más le favorecían. Por ello los expertos anticipan un mundial de muchísimo dominio para él.

La próxima cita es Argentina dentro de dos semanas. Y allí, como en Austin, Márquez sí debería mostrar un dominio absoluto.

Esa es la apuesta que hace Pecco, ahora tercero en el campeonato por detrás de los dos hermanos Márquez: "Sabemos perfectamente que Argentina y Austin son dos circuitos muy buenos para Marc, tenemos que trabajar para recortar distancias...".

"Nunca se sabe, a veces empiezo el fin de semana y todo va genial, pero hace tres años que no vamos a Termas y no me puedo imaginar en qué condiciones encontraremos la pista. Tendré que no perder demasiados puntos, si no ganar alguno, a partir de Qatar vendrán circuitos más a mi favor", dijo Pecco justo después de la carrera ante los medios de comunicación.

Su fin de semana no fue sólido. En ningún momento pudo acercarse a Marc a pesar de sus problemas de presiones en las ruedas. "Me ha faltado ir más rápido. Lo he intentado, cuando Alex estaba delante iba más lento que Marc y he conseguido volver a bajar".

"Pero cada vez que me encontraba a medio segundo, tenía que abandonar y dejarles pasar. Así son las cosas, o tienes mucho más, como Marc hoy, que ha podido pegarse a Alex, o en el rebufo luchas. Ha sido una carrera para verlos. Yo ni siquiera estaba cerca de poder pararles, era como estar en el cine", reflexiona el bicampeón de MotoGP con el equipo Ducati.

No salió satisfecho de Tailandia: "Es una pena, tal y como iba este fin de semana y después de los entrenamientos está bien, pero no puedo decir que esté satisfecho. No es cuestión de ver el vaso medio lleno o medio vacío, simplemente no estoy contento, y si lo estuviera no tendría que estar aquí porque mi objetivo no es acabar tercero".