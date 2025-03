Bagnaia explota y pide explicaciones a Ducati por el dominio de Márquez: "Me falta algo y quiero entender..."

Marc Márquez no tuvo rival. A pesar de sufrir problemas en las presiones y de tener que dejar pasar a Alex en plena carrera, se llevó la victoria con una diferencia importante. Ni su hermano ni Pecco Bagnaia pudieron competirle en el que era su debut con la Ducati oficial en el Gran Premio de Tailandia.

Y Pecco quiere explicaciones. Quiere que Ducati le detalle los motivos por los que no ha podido alcanzar al piloto de Cervera en este inicio de mundial de MotoGP.

Se lo dejó muy claro a Gigi Dall'Igna antes del podio con una frase demoledora: "Después hablamos". El ingeniero le había preguntado si su moto había sufrido algún problema. Posteriormente, en la rueda de prensa dijo que pediría explicaciones a la escudería con la que ha sido dos veces campeón de la categoría reina. No quiere que esos problemas se repitan en el GP de Argentina.

"Solo tenemos que entender lo que se puede mejorar, la moto es muy similar a la GP24, pero me falta algo y tenemos que ver por qué", dice el italiano en palabras que recoge 'AS'.

"Marc ha hecho mejor trabajo. Hemos mejorado, pero no tanto como me esperaba. Quiero más, por lo menos estar más cerca de él", sostiene un Pecco impotente, que en ningún momento pudo acercarse a los dos hermanos en la prueba larga de Tailandia.

"Cuando Marc se ha puesto primero se ha ido, tenía mucho más que nosotros", dijo para finalizar.

¿Una pesadilla para Bagnaia?

Ya avisó Pecco que en la próxima cita, en Argentina, el mayor de los Márquez podría arrasar. También en Texas. "Sabemos perfectamente que Argentina y Austin son dos circuitos muy buenos para Marc, tenemos que trabajar para recortar distancias...", dijo el piloto italiano este pasado domingo.

"Nunca se sabe, a veces empiezo el fin de semana y todo va genial, pero hace tres años que no vamos a Termas y no me puedo imaginar en qué condiciones encontraremos la pista. Tendré que no perder demasiados puntos, si no ganar alguno, a partir de Qatar vendrán circuitos más a mi favor", señaló el piloto de Ducati oficial.