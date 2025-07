Un expiloto de MotoGP, sin piedad contra Bagnaia: "Ya el año pasado no estaba a la altura"

El expiloto Carlos Checa ha analizado la situación del piloto de Ducati esta temporada y ha asegurado que el problema de Pecco no es solo de este año.

Pecco Bagnaia terminó cuarto en Brno y volvió a ser superado por su compañero Marc Márquez. Bien es cierto que por la caída de Alex Márquez recortó la distancia con él en la lucha por el subcampeonato. Actualmente, 48 puntos les separan a la llegada del parón del verano.

De todas formas, no está siendo ni mucho menos la temporada del turinés que ya no solo está superado por su compañero de box en Ducati, sino por una moto satélite. A juicio de Carlos Checa, expiloto de la categoría reina de 1995 a 2007, no es un problema solo de este 2025.

"Pecco, para mí, ya el año pasado no estuvo a la altura. Era un Pecco que el año pasado estuvo luchando por el campeonato, sí, pero ya cometiendo errores, siendo menos contundente y menos regular", ha analizado el ahora comentarista para 'DAZN'.

Checa evidencia cuál es la diferencia de este año con respecto al año pasado donde fue batido por Jorge Martín. También pilotaba una moto satélite de Ducati, la Premac: "Este año la diferencia se ha ampliado más porque tiene a Marc a su lado".

El vencedor de dos Grandes Premios no solo cree que el motivo del bajón del bicampeón sea el factor Márquez: "Yo creo que Pecco, en este momento que tiene un problema de confianza, es un trabajo conjunto. Hay que ver un poco la moto, esta moto nueva, con los nuevos cambios que han introducido".