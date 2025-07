Jorge Martín y Aprilia vuelven a sonreír juntos: "Me siento en casa"

Jorge Martínha reaparecido en Brno después de su lesión con una actuación notable. El vigente campeón del mundo vuelve a sonreír encima de una moto después de terminar en séptimo lugar la carrera del domingo del Gran Premio de la República Checa.

El madrileño ha reconocido las dificultades que han experimentado durante su regreso a la pista, con unas pulsaciones por encima de lo habitual, mucho cansancio e, incluso, algo de mareo.

Y es que, 'Martinator' era muy consciente de lo importante que sería el evento y dejó imágenes interesantes tanto antes como después de la prueba.

"Antes de la carrera me he derrumbado, con mi padre y mi chica, me he puesto a llorar y eso me ha ido bien porque he podido soltar todas esas emociones acumuladas y comenzar más relajado", comentaba el piloto que, al término de la misma, protagonizaba una instantánea junto al resto del equipo que zanjaba definitivamente las disidencias generadas por los problemas contractuales entre escudería y piloto.

Aunque, por si la imagen no era suficiente, el piloto ha dejado clara su situación en declaraciones recogidas por 'SoyMotor'. "Desde el sábado ya me siento en casa con Aprilia. Ellos creen mucho en mí y yo veo que el proyecto es competitivo. La moto es competitiva y yo también lo soy. Este fin de semana me ha servido para crecer, confiar en mí, y unirme conAprilia, aunque parezca difícil de creer", ha explicado.