Pecco Bagnaia está desbordado tras otro Gran Premio lejos de Marc Márquez: "No sé qué hacer..."

El turinés no pudo subirse al podio y ha vuelto a evidenciar síntomas de no saber qué hacer para acercarse a su compañero de Ducati en un circuito que le beneficiaba.

Tenía una oportunidad de oro Pecco Bagnaia para reivindicarse. El circuito de Brno caracterizado por curvas a derecha no beneficiaba sobre el papel a su compañero Marc Márquez. En cambio, el catalán volvió a sacar el rodillo y volvió a ganar mientras que el italiano ni siquiera subió al podio.

El de Ducati volvió a confesar los problemas que está teniendo durante la temporada a la hora de mantener el ritmo con su compañero: "Me he obligado a empujar, me ha costado muchísimo, me adelantaban todos, como más o menos siempre, y mi punto fuerte, que siempre ha sido la frenada, este año que no es más, todos me adelantaban ahí y es difícil así".

Bagnaia señala este aspecto como uno de los motivos por los cuales no está cosechando los resultados de años anteriores: "Siempre mi prestación llegaba desde la frenada, y este año no puedo frenar fuerte, así que mi punto fuerte no está más a punto".

"Así que no sé qué hacer para mejorarlo, porque al final lo estamos intentando todo, pero nada, al final me cuesta. Hemos recuperado los segundos a Pedro, pero más de cuarto era imposible", ha reconocido tras el GP de la República Checa.

El bicampeón del mundo busca soluciones para adaptarse mejor a esta moto, pero es consciente de que esa tiene un problema estructural: "El ADN de esta moto es esto, y no se puede cambiar. Voy a darlo todo como siempre, y cuando tendré la oportunidad de luchar, lucharé, si no, llegaré cuarto como hoy".

"Me voy al parón con un cuarto puesto, después de haber dado todo lo que tenía, y sabiendo tener el potencial para luchar por la victoria, pero nos cuesta mi estilo de pilotaje con esta moto", ha declarado resignado Pecco tal y como recoge 'Motosan'.