¿Es esta la mejor versión de Marc Márquez? Ojo al mensaje definitivo del piloto de Ducati

Marc Márquez salió más reforzado que nunca tras el Gran Premio de Francia. El segundo puesto le afianza en el liderato en la clasificación de pilotos. Esta temporada con Ducatitiene todos los factores a su favor para que el '93' firme uno de los años con más éxitos.

Y es que, en el caso del catalán, ha conseguido triunfos en escenarios que históricamente no se le han dado bien como el caso de Qatar. Por este hecho fue cuestionado Marc y ofreció una reflexión interesante sobre cómo afronta mentalmente adaptarse a cada circuito de la mejor manera.

"Espero que ninguno, ése es el objetivo. Por supuesto, honestamente, llegarán algunos circuitos donde me costará, pero no voy a llegar antes del fin de semana pensando: ‘Uy, éste me va a costar’. Después del viernes, ya veré si me cuesta o no", ha explicado Marc Márquez.

El ilerdense ejemplifica el trazado de Losail donde este año consiguió su segunda victoria y ha lanzado una advertencia sobre el miedo: "La verdad es que después del GP de Qatar, que era un gran premio muy exigente para mí y donde coseché éxitos, la verdad es que ya no me asusta ningún circuito".

"¿Llegará alguno? Sí, pero tenemos que ir entendiendo. A estas alturas de temporada, también podemos utilizar esta pequeña ventaja y el objetivo será no perder esa ventaja, como hicimos en Austin y en Jerez", ha zanjado el seis veces campeón del mundo de MotoGP en unas declaraciones recogidas por 'Marca'.