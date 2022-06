5 de septiembre de 1993. Circuito de Misano. El mundo del motociclismo se quedaba sin respiración tras ver el fuertísimo accidente del tricampeón del mundo de 500cc Wayne Rainey.

El californiano, que encadenó los títulos de 1990, 1991 y 1992, se quedó parapléjico tras la caída y su prometedora carrera se detuvo con 32 años.

Pues bien, 29 años después, Rainey ha vuelto a subirse a su mítica Yamaha YZR 500 en una exhibición en el Goodwood Festival Of Speed.

A sus 61 años, el expiloto rodó los 1,8 kilómetros de recorrido del trazado con una moto adaptada a su paraplejia, con elementos como las palancas de freno eliminados.

La imagen, sobre todo para esos longevos aficionados al motociclismo, fue muy emotiva y evocadora.

Wayne Rainey (paralysed from the chest down) making history by riding his #MotoGP championship winning bike up the #GoodwoodFOS hill, followed by Kenny Roberts. #Goodwood #festivalofspeed pic.twitter.com/xNfWERIIgq