Ducati saca pecho del fichaje de Marc Márquez... y manda un aviso a Bagnaia

Ahora, con Jorge Martín lesionado y sin saber el potencial real de una Aprilia que casi con total seguridad no está al nivel de la Ducati, puede sonar ventajista afirmar que los de Borgo Panigale acertaron fichando a Marc Márquez, que por el momento ha ganado todo en lo que va de campeonato.

Sin embargo, tal y como destilan las palabras de Claudio Domenicali, CEO de la marca italiana, estamos viendo lo que esperaban que ocurriera fichando al ilerdense.

"Si ahora tenemos a Marc con nosotros es porque hicimos una elección que fue evaluada con atención. Esta elección fue cuidadosamente evaluada, lo hicimos pensando también en el rendimiento global que podíamos obtener y lograr", ha explicado en declaraciones a 'GPOne'.

Y es que su nivel en 2024 con una GP23 muy inferior a las GP24 de Pecco y Jorge marcó la diferencia.

"El año pasado el rendimiento de Márquez fue de gran referencia, hicimos nuestras consideraciones y así llegamos a pensar que era una buena elección", ha señalado.

Sobre Bagnaia, el CEO de Ducati cree que atraviesa una delicada situación: "Creo que Pecco comenzó con dos carreras no entre sus más destacables. Terminó las pruebas de invierno con algunas dificultades que no dependen de él, por lo que todavía no estamos viendo su verdadero potencial".

Eso sí, a pesar de que Domenicali ya le dé por 'muerto' para la próxima carrera en Austin, considera que a partir de Losail dará un paso adelante.

"Estoy convencido de que de las próximas carreras, aunque no de Austin, que es un circuito particular, casi hecho para Marc. Sin embargo, creo que desde Qatar veremos un Campeonato diferente", ha zanjado.