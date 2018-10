Dovizioso complica el objetivo de Márquez, que saldrá sexto en Japón

El italiano Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) complica la consecución del objetivo de Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) de proclamarse matemáticamente campeón del mundo de MotoGP en el Gran Premio de Japón que se disputa este domingo en el circuito 'Twin Ring' Motegi al ser el más rápido de entrenamientos oficiales y concluir sexto el español.

Aunque en la cuarta tanda de entrenamientos libres Marc Márquez consiguió ser el más rápido, apenas unas décimas de segundo por debajo del mejor tiempo del fin de semana acreditado hasta ese momento por el italiano Andrea Dovizioso, su búsqueda de los límites le llevó una vez más, y ya van dieciocho a lo largo de la temporada, a rodar por los suelos.

Márquez se cayó en la curva siete una vez más al perder por completo el perfil de su neumático delantero, que se agotó, cuando rodaba a unos 125 kilómetros por hora, pero en el percance no se produjo ningún tipo de daño, aunque tuvo que regresar a su taller en una moto de asistencia al no poder recuperar su Repsol Honda. Esa circunstancia condicionó en cierta medida su rendimiento en la segunda clasificación, que tuvo que disputar con una sola moto al no dar tiempo material a sus mecánicos los daños que se produjo la misma en el percance.

Álvaro Bautista (Ducati Desmosedici GP17), que se quedó fuera de la segunda clasificación directa en el último momento por "culpa" del mejor tiempo de Valentino Rossi, se convirtió en el más rápido de la primer clasificación. Con ello se ganó su plaza en la siguiente ronda junto al japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), mientras que el italiano Franco Morbidelli (Honda RC 213 V) sufría un espectacular "revolcón" en la curva doce, la misma en la que en los cuartos libres se fue por los suelos su compatriota Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP18).

Ya en la segunda clasificación los pilotos de Repsol Honda, Marc Márquez y Dani Pedrosa, fueron los primeros en saltar a pista, aunque el líder inicial fue el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), que había salido un poco después que ellos. Tras una primera vuelta rápida fallida, en su tercer giro Marc Márquez logró un 1:45.182 que le situó primero, si bien tras él llegaron tanto los italianos Andrea Iannone (Suzuki GSX RR) como Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) para superarlo, al igual que el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), el más rápido con 1:44.909, el primer piloto en rodar en ese segundo durante todo el fin de semana.

En su cuarto giro el piloto de Repsol Honda logró su segunda vuelta rápida (1:45.095), que le situó segundo y todavía con casi medio entrenamiento oficial por delante, por lo que entró en su taller a cambiar el neumático trasero y regresó a pista.

En su regreso y en el séptimo giro, Márquez volvió a colocarse líder con 1:44.860, pero tras él llegaron el francés Johann Zarco (Yamaha YZR M 1) y el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP17), que iba tras su rebufo, y ambos le superaron, si bien lo mejor estaba por llegar.

Algo más atrás rodó Andrea Dovizioso, quien volvió a sorprender a todos con su rendimiento y se encaramó a la primera posición final con un registro de 1:44.590 que nadie pudo superar, en tanto que Marc Márquez, con una sola moto, se tuvo que conformar con la sexta plaza, doblegado en el tramo final por el propio italiano, Johann Zarco, Jack Miller, Cal Crutchlow y Andrea Iannone. Tras el piloto de Repsol Honda finalizó el también español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), con Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), a continuación, Álvaro Bautista en la décima plaza y Dani Pedrosa undécimo.