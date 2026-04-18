Tragedia en las 24 horas de Nurburgring: muere un piloto tras un terrible accidente múltiple

Juha Miettinen ha perdido la vida después de un incidente múltiple en el que se han visto involucrados hasta siete coches. Según ha informado la organización, los médicos no han podido hacer nada por salvar la vida de Juha.

El mundo del motor está de luto. El piloto Juha Miettinen, del equipo 'BMW', ha fallecido después de un trágico accidente múltiple que ha ocurrido en la clasificación de la carrera de las 24 horas de Nurburgring.

Hasta siete pilotos se han vito involucrados en un terrible choque que ha terminado cobrándose la vida de Miettinen. Según ha informado la organización en un comunicado, los otros pilotos víctimas del accidente se encuentran fuera de peligro.

"La carrera no se reanudará el sábado por la noche. Todos los involucrados en las 24 Horas de Nürburgring acompañamos en el sentimiento a la familia de Juha Miettinen. Se guardará un minuto de silencio en memoria del fallecido piloto de automovilismo durante la formación de la parrilla de salida para la carrera del domingo a las 13:00", asegura el escrito.

Todo después de un trágico accidente en una prueba en la que estaba participando Max Verstappen. El neerlandés aprovechó el 'parón' en la Fórmula 1 para competir en esta categoría. Max no estuvo involucrado en el accidente por lo que está fuera de peligro.