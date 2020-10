Carlos Sainz, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020, no cree que deba "calificarlo como victoria" pero sí está orgulloso de recibirlo. Además estar en Asturias supone un gran sentimiento para él, ya que junto con Canarias, son las comunidades con mayor afición a los rallys y tiene "grandes recuerdos de grandes pruebas y tramos complicados".

"Sí es un gran orgullo y una gran satisfacción el recibir este premio. El deportista tiene muchos días duros, de entrenamiento, con sinsabores y momentos difíciles, y otros en los que las cosas tienen otro carácter y este es un día agradable y feliz. Calificarlo como victoria no sé, pero sí que es un día para estar muy contento", ha explicado Sainz desde Oviedo mientras espera a recibir el galardón.

Durante la rueda de prensa le han preguntado sobre que opina del regreso de Fernando Alonso al 'Gran Circo' y asegura que es una gran noticia para España, especialmente poder contar con dos pilotos españoles en los dos grandes equipos de la parrilla:

"Son buenas noticias para la Fórmula 1, son tan bien buenas noticias por Fernando porque es lo que a él le apetecía, eso es lo más importante de todo. Ha podido volver a la F1, le apetecía afrontar ese reto y vuelve con un equipo Renault que está yendo cada vez mejor. Estoy contento por él y contento por la F1. Para España son muy buenas noticias tener a dos pilotos españoles, en Renault y Ferrari, es para estar de enhorabuena", dice.

"Él sabe mejor que nadie qué es lo que tiene hacer para prepararse lo mejor posible, yo no me atrevería a darle consejos, conoce mejor que nadie que la F1. Igual que me atreví para dárselos para su primera participación en el Dakar, no me voy a atrever a dárselos para la F1. Sabe bien lo que tiene que hacer, seguro que va a llegar muy preparado, ha empezado de hecho la semana pasada con el coche", ha asegurado Sainz, a lo que añadía:

"Le habrá servido para recordar un poco y recuperar las sensaciones del F1, lo rápido que llegan las cosas, lo físico que puede llegar a ser un F1, ya que son los F1 más rápidos de la historia. Estoy convencido de que antes de los test del año 2021 seguro que se montará en el coche de 2018 y llegará lo mejor preparado físicamente a esos test de pretemporada", cuenta.

Sainz por su parte está preparándose para el Dakar 2021, aunque admite que el coronavirus va a afectarles. "Las carreras y los test ha sido diferente, como ha sido el caso de no poder ir a Marruecos y tener que ir a Andalucía. No hemos podido ir a los sitios donde realmente pruebas el coche en las circunstancias que te vas a encontrar, pero esperamos poder ir en diciembre a Arabia Saudí para hacer alguna Baja o alguna carrera corta para probar en un terreno similar las modificaciones que hemos hecho", ha zanjado el tricampeón del Dakar.