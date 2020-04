El 'no' de Sebastian Vettel a la primera oferta de renovación de Ferrari ha incrementado los rumores que colocan a Carlos Sainz como su sustituto en Ferrari. Y el piloto madrileño, en una videoconferencia con Cruz Roja, ha dejado un mensaje que ha alimentado estos rumores.

"Confío en mis habilidades, el año pasado di un paso muy importante y soy capaz de hacer cosas muy buenas en un McLaren, en un Ferrari o en un Mercedes", dice Sainz.

A pesar de que el de McLaren ha asegurado en diferentes ocasiones que está centrado en su equipo, estas declaraciones han vuelto a incrementar la esperanza de muchos de sus seguidores, que desean verle en uno de los equipos punteros de la Fórmula 1.

"Yo creo que nunca he pasado más de dos semanas seguidas en casa. Me está ayudando a experimentar conmigo mismo porque nunca he tenido tanto tiempo libre. Estoy probando dietas o entrenamientos diferentes y me entreno tres o cuatro horas al día", explica

Asimismo, Sainz ha dado su opinión acerca del campeonato del mundo de este año, en el que se han cancelado diferentes Gran Premios por el coronavirus. "¿Cancelar el año entero? Prefiero no ponerme en esa tesitura porque sería muy malo para la F1. Mucha gente y muchos trabajos dependen del automovilismo, prácticamente la plantilla de McLaren está en un ERTE y es una solución a corto plazo, pero no puede serlo a medio o largo plazo", indica.

El madrileño también ha contado que está aprovechando el confinamiento para ver carreras antiguas de Fórmula 1, en concreto del Mundial de 2012. "Me quedé impresionado con la igualdad", confiesa.

"La F1 era un deporte más igualado con Maldonado, Pérez, Grosjean, Räikkönen, los dos McLaren, los dos Ferrari, los dos Mercedes ganando y luchando por poles. Se puede volver a conseguir en un futuro cercano", afirma.