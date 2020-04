Muchos deportistas se están manifestando en entrevistas o a través de las redes sociales para dar su opinión sobre las actuaciones políticas del país. El último en hacerlo ha sido Carlos Sainz Jr., quien ha elogiado el papel de José Luis Martínez-Almeida como alcalde de Madrid.

"Personalmente, me está gustando la contundencia y el liderazgo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Es de los pocos políticos a día de hoy que habla de manera clara y directa, responde alas preguntas y aporta soluciones concretas. Por supuesto que cada uno podrá estar más o menos de acuerdo con lo que dice dependiendo de su ideología, pero yo creo que está dando la talla estos días tan complicados. Lamentablemente no me sale decir lo mismo de otros muchos políticos, de uno u otro color", explicó en declaraciones a 'Marca'.

Por otro lado, el pequeño de los Sainz quiso referirse a su renovación por McLaren: "Hay muchos pilotos que acababan contrato este año y rumores siempre van a saltar. Creo que todo el mundo sabe lo contento que estoy en McLaren, confío muchísimo en el proyecto y en el grupo humano que hay detrás. Cuando firmé el contrato el verano pasado sabía que tenía por delante un reto importante. McLaren no pasaba ni muchísimo menos por su mejor momento y me tocaba liderar el equipo y esforzarme al máximo para desarrollar un buen coche".

"Ya dije que a principios de año hubo alguna conversación para renovar, pero ahora mismo está todo paralizado y tardaremos en ver movimiento. Respecto a la posibilidad de Ferrari prefiero no hacer comentarios sobre rumores. Yo estoy centrado en McLaren", añadió.

Por último, reconoció que firmaría llegar a los 58 años como su padre, que los acaba de cumplir: "Por supuesto que sí. ¡Esta hecho un toro! Firmo llegar a los 58 y estar ganando en la élite como hace él. Como atleta de 25 años, me inspira y me motiva mucho. No sé si tendré la misma energía y las mismas ganas que él, pero me gustaría seguir igual de fuerte y motivado que él está a esa edad".