Márquez desvela a quién le copió la estrategia en el GP de Francia: "Ha habido un momento..."

Marc Márquez ha salido airoso del gran premio más caótico de lo que llevamos de temporada. ¿La culpable del caos? La lluvia. El agua comenzó a dar muestras de que podía afectar seriamente al transcurso de la carrera a pocos minutos de que comenzara la prueba.

Cambios infinitos de moto, antes y durante la carrera. Las primeras vueltas fueron una locura. Sin embargo, Marc Márquez fue uno de los corredores que mejor parado salió del 'caos' de Le Mans y eso fue gracias a la estrategia que el de Cervera siguió en los momentos más complicados.

Sin embargo, Marc no se atribuyó el mérito tras la carrera y desveló a quién había 'copiado' a la hora de tomar decisiones sobre los cambios de moto: "Normalmente, siempre soy yo el que inventa. Hoy he dicho minimizar riesgos. Como he dicho, había cometido dos errores dos domingos, no me podía permitir el lujo de cometer otro. Ya no por los puntos, sino también por la confianza. He dicho ‘minimizar errores’. El que está más cerca del campeonato es Álex, vamos a hacer lo mismo que él".

"Ha habido un momento que no sabía cómo iba, pero enseguida me lo han posicionado en la pizarra, ahí, en tierra de nadie, segundo. Se ha hecho larga la carrera, pero es de esos días que se puede gastar comodín, pero yo lo había gastado en Jerez y en Austin, así que no me podía permitir el lujo de cometer un error y he estado lo más concentrado posible", ha reconocido Marc en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.

Álex Márquez no terminó la carrera pero este detalle de Marc demuestra que el pequeño de los Márquez también es un candidato a tener en cuenta en la lucha por el título. Si un ocho veces campeón del mundo se fija en ti, algo estás haciendo bien.