El Rally Dakar 2020 pierde a uno de sus grandes favoritos en la categoría de motos. Adrien van Beveren, de Yamaha, ha sufrido un brutal accidente durante la etapa 3 que le ha obligado a abandonar la prueba saudí.

El francés, en una zona de arenas rápidas, se fue directamente a las dunas tras perder por completo el control de la parte trasera de su moto. En consecuencia, voló por los aires varios metros para terminar rompiéndose la clavícula derecha.

. @yamaharacingcom's @A_Vanbeveren has suffered a severe fall after just 3 km of the day’s special.

He has not lost consciousness, but has been attended to by the medical team and transported by helicopter to the bivouac in Neom.#Dakar2020 pic.twitter.com/HVqMNVTZax