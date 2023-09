Este fin de semana, en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, se vi0 una de las imágenes más escalofriantes que se recuerdan en la competición. A Pecco Bagnaia, líder del mundial, le pasó por encima la moto de Brad Binder.

El italiano se cayó de su Ducati y Binder, que no le pudo esquivar, pasó su rueda delantera por encima de las piernas de Pecco. Inmediatamente fue trasladado al hospital, donde ya ha sido dado de alta.

Y es que su ambición no tiene límites. Porque Bagnaia quiere volver cuanto antes: "No ha sido un 'highside' normal y es muy difícil para mí encontrar una explicación de lo que ha pasado... Ha sido una caída muy extraña y por suerte no me he hecho nada grave. Ya en la vuelta de formación he notado que tenía poco grip en el neumático trasero".

Quiere volver... ¡en la próxima carrera! "Ahora lo intentaremos todo para volver a pista ya en el gran premio del próximo fin de semana en Misano", ha expresado Pecco. Los médicos han descartado una lesión grave y no es descartable que vuelva ya.

Davide Tardozzi, director deportivo de Ducati, lo ha confirmado: "A pesar de la desagradable y dura caída, Pecco no tiene ninguna fractura. Vuelve hoy mismo a Italia e intentará volver a pista el próximo fin de semana en Misano".

Quedan cinco días para Misano y parece un milagro que Pecco, después de lo aparatoso de su accidente, pueda estar sobre la Ducati. Pero eso es a lo que aspira y esperará el visto bueno de los servicios médicos de MotoGP.