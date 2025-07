Un pupilo de Valentino Rossi se atreve a desafiar a Marc Márquez: "Luchar contra él..."

Nadie puede con este Marc Márquez. Ni Pecco Bagnaia, su compañero en Ducati... ni tampoco Alex Márquez con la Gresini. Pero hay quien se atreve a desafiarle. Es Fabio Di Giannantonio, del equipo de Valentino Rossi, el VR46. Se ve "cerca" y cree que puede alcanzar su nivel. Palabras mayores.

En palabras que recoge 'Motosan' antes del Gran Premio de Alemania, Fabio habla de esa posible lucha que él cree que puede llegar: "Estamos cerca. No para vencerlo, pero cerca de alcanzar su nivel de rendimiento. Me gustaría intentar vencerlo y luchar contra él en pista. Al final, es octocampeón mundial, y sería genial para mí luchar contra él".

"Me siento muy cómodo en el equipo, es increíble. Ahora tengo la posibilidad de hablar con Valentino y aprender mucho", expresa el piloto italiano.

Sobre trabajar con la leyenda italiana, reconoce que no estar en la academia le impide trabajar como el resto: "No estoy en la academia, no tengo entrenador físico ni nutricionista. No puedo entrenar con ellos, pero puedo ir al rancho o a Misano o Mugello para entrenar con la Panigale".

"Estoy perfectamente integrado en el equipo, el equipo me da todo, más de lo que necesito, honestamente. Son increíbles. Pero también tengo la posibilidad de hablar con Vale", sentencia Fabio.

El piloto del VR46 es quinto en el campeonato. Menos de la mitad de los puntos que suma Márquez. Pero a pesar de ello se ve capacitado para luchar contra él. Una afirmación demasiado atrevido teniendo en cuenta que Marc está arrasando.