Pecco Bagnaia descarta los "juegos mentales" para poner nervioso a Jorge Martín. Ha dicho en la previa del Gran Premio de Barcelona que no hará ese tipo de juegos. Lo único que hará, ha apuntado, es "no ir a tope" si tioene al madrileño detrás: "Lo único que voy a hacer es que, si tengo a Jorge detrás, no voy a tirar a tope...".

"Sé perfectamente que, por mi parte, los juegos mentales no funcionan. Nunca me han gustado hacerlos. Voy a seguir haciendo mi trabajo, al final te extraen lo positivo, creo que él (Jorge) lo entendió el año pasado", ha dicho ante los medios de comunicación el bicampeón de la competición.

Aunque la distancia con Martín es casi insalvable (24 puntos), Pecco se ha mostrado muy feliz: "La verdad es que estoy muy contento. Quiero rodar. Estoy en una situación más de ir a tope, y cuando estás así no es más fácil, pero puedes arriesgarte más. Y pienso que para Jorge es al contrario, está en una situación mejor, pero puede que haya... no un problema, pero tienes que ir con más cuidado. Y veremos lo que pasa".

"Quien gane será porque ha hecho un gran trabajo. Al final, nosotros hemos hecho muchísimo, él también, y seguramente se ha equivocado menos", dice. Los sábados han condenado a un Pecco que se ha caído en varias carreras al sprint.

Recortar 24 puntos en una sprint y una carrera es una tarea casi imposible: "Sacar 20 puntos en un fin de semana es muy difícil, pero tenemos que dar el máximo. Mi objetivo será ganar las dos carreras y conseguir el título el domingo. Y lo que ocurra, ocurrirá. Este circuito se nos da muy bien, en mayo fuimos muy competitivos. Tenemos que tomarlo como una ventaja e intentar hacer el fin de semana perfecto".

