Adiós a Suzuki, que deja MotoGP, y sus pilotos se han tenido que buscar la vida. Tanto Joan Mir como Álex Rins han encontrado hueco en Honda. El primero en el equipo oficial como compañero de Marc Márquez; el segundo, en el equipo satélite. Y precisamente Márquez les ha lanzado un aviso a ambos.

En declaraciones recogidas por 'Motorsport', Márquez advierte a los dos pilotos si quieren encontrar la velocidad nada más subirse a la moto: "Siempre pienso que los pilotos que vengan a Honda irán rápido. Si luego les cuesta ya tengo eso ganado".

"No puedes esperar que no sean fuertes, y luego lo sean y te pillen a contrapié. Llegan dos pilotazos: uno que está ganando carreras y el otro que es campeón del mundo", dice el de Cervera.

Incide en que es normal sufrir con la Honda: "Honda es una moto diferente. De momento, todos los que han pasado por ella han sufrido. Es una moto en la que si quieres encontrar el límite te tienes que caer".

"Es allí donde la confianza y la suerte te tiene que ayudar. Necesitas mucha confianza para que las caídas no te la resten, y suerte para que no te lesiones. Es un mensaje realista, no me estoy inventando nada. Mira las estadísticas", detalla Márquez.

Los test de Valencia

Esta semana Honda llevará a cabo un test en el circuito de Valencia. Allí estará Márquez: "Honda ha estado rodando estos días en Jerez la moto que probaré yo el martes. Sé que incorpora un nuevo chasis, pero no tengo mucha más información acerca del motor. Sí creo que es un paso más, pero no el definitivo".

Tanto el equipo como el piloto siguen trabajando de cara a 2023 para buscar una moto que vuelva a ser competitiva y pueda luchar por las victorias en todos los circuitos.