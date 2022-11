Pol Espargaró se ha quedado a gusto en sus palabras para, o contra, Honda. El compañero de Marc Márquez, que dejará de serlo cuando termine la presente temporada de MotoGP, cargó contra la marca japonesa y confiesa que este año se ha sentido "totalmente abandonado".

"Tienes que adaptar la moto a varios pilotajes, no todos tenemos el mismo estilo", afirmó en Cheste, durante el GP de Valencia en palabras que recoge 'Motorsport'.

Y sigue: "He tenido los mismos problemas todos los fines de semana. Siempre sufriendo. Me he sentido completamente abandonado".

"Mi motivación es muy baja. Mi sensación es que solo he sido piloto de fábrica un año", admite Pol Espargaró.

En ese sentido, quiere poner en valor su trabajo: "Si hago un buen resultado es para mí. No para nadie más. No voy a limpiar mi imagen en la última carrera".

"Pero saliendo tan atrás todo va a ser tan complicado como las anteriores. Quiero disfrutar, al menos por una vez, pero...", dice un Espargaró con muchas dudas.

El piloto apunta al equipo: "Cuando tienes los problemas has de mejorar. Pero no lo hicimos... bueno. En mi lado del box no lo hice. Es la razón por la que hemos sufrido tanto".

"Es triste, creo que tengo potencial. Espero demostrarlo en el futuro", sentencia Espargaró.