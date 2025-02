El aviso de Marc Márquez a Fermín Aldeguer: "Parece que se te salen los ojos..."

MotoGP 2025 arranca con fuerza el 28 de febrero en una temporada que promete ser ilusionante y de mucha tensión para todo el aficionado a las motos. Los entrenamientos previos a la nueva campaña suponen un efecto de realidad para todos los pilotos y escuderías a la hora de conocer el rendimiento de cada una de las motos.

Fermín Aldeguer, compañero de equipo del hermano de Marc Márquez, Álex Márquez, es uno de los pilotos que prepara la puesta a punto del 'Gresini Racing'. El piloto ha valorado las pruebas realizadas en estos primeros entrenamientos: "Me he encontrado muy bien, he conseguido tirar tres vueltas, aunque en el último sector he cometido un pequeño error", ha asegurado el piloto español en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

Sobre su condición física, Aldeguer ha reconocido que se ha encontrado bien, sin ningún tipo de problema que impidiera su participación en los entrenamientos: "Me siento bien, es verdad que al principio estaba fundido, pero más que nada era por la tensión, la posición o la forma de pilotar", ha explicado el piloto español de manera contundente.

Uno de los nombres propios de la historia de MotoGP ha sido Marc Márquez. El seis veces campeón del mundo de la categoría reina aconsejó al joven de 19 años y una de las frases que el piloto español le dijo a Fermín se ha hecho realidad.

La fiabilidad de la moto, el tema principal de la charla: "Como me dijo Marc, en la frenada parece que se te salen los ojos", ha añadido un Aldeguer que se ha mostrado optimista de cara a futuro.