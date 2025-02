El tajante pronóstico de un piloto de MotoGP sobre el Mundial 2025: "Márquez y Bagnaia..."

Álex Rins ha sido uno de los protagonistas en la presentación con Yamaha para esta nueva campaña. La dupla formada con Fabio Quartararo muestra que desde la escudería italiana la ambición es máxima. Dejar atrás las lesiones y competir al más alto nivel, nuevos objetivos para Álex Rins en esta campaña 2025.

Para el piloto español, Ducati es la principal candidata a llevarse el título y reconoce la superioridad de Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia en declaraciones para 'GPOne': "Será la moto que luche por el mundial, entre Márquez y Baganaia habrá una buena lucha".

Está claro que Marc y 'Pecco' son los grandes candidatos a conquistar la categoría reina en 2025. El español y el italiano compartirán 'box' en una pelea que parece que van a librar ambos con el único objetivo de poder convertirse en campeón del mundo de MotoGP.

En lo que respecta a Yamaha, se espera una mejoría respecto al renfimineto. . Desde la marca italiana, consideran que está es una oportunidad de oro para dar un paso adelante en la construcción de la moto. Álex Rins, ha confirmado la evolución para este nuevo año: "Estoy muy contento de poder empezar ya. Yamaha ha trabajado mucho este año y además contaremos con dos pilotos extra que nos ayudarán a desarrollar la moto".

Por otra parte, el español ha insistido en que la lesión de 2023 es un lastre para él. No obstante, el español está preparado para cualquier reto que se encuentre durante esta nueva temporada: "Físicamente me encuentro muy bien, es verdad que aun cojeo un poco pero puedo hacer de todo, me siento muy fuerte y estoy entrenando mucho en casa".