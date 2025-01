La predicción de un expiloto sobre MotoGP 2025: "Si Márquez le gana a Bagnaia querrá..."

Cada vez son más las opiniones de personalidades del mundo del motor que salen a la luz para valorar el duelo que librarán Marc Márquez y 'Pecco' Bagnaia la próxima temporada en el 'box' de Ducati.

El español y el italiano están llamados a dominar el campeonato con la que muy probablemente será la moto más potente de la parrilla en términos de velocidad sobre todo. Con la superioridad que les brindará la Ducati, todo apunta a que será uno de los dos quien se terminará coronando como campeón del mundo de MotoGP 2025.

El expiloto Jaime Alguersuari analiza las claves de esta batalla y llama la atención a cómo cree que Márquez encarará la lucha psicológica con sus rivales: "Cuando llegue Malasia, se pondrá delante todo el mundo y dirá atentos mis rivales, sois 21, conmigo 22, ganadme".

"Haced todo lo que podáis en 2025 para ganarme y dejaros la vida para hacerlo. Solo hay una moto que me puede ganar. Como el año pasado, solo dos me podían ganar. Si me ganáis, yo he terminado mi trabajo y mi vida profesional. Si yo gano a Pecco, quiere decir que os he ganado a todos", sentencia Jaime Alguersuari en unas declaraciones recogidas por 'MotoSan'.