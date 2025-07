El arrepentimiento de Maverick Viñales con Ducati: "Tuve una oferta del equipo oficial..."

Es el mayor arrepiento de Maverick Viñales. Pudo ir a Ducati, la marca que ahora domina el mundial de MotoGP con puño de hierro, a finales de 2018. Pero no aceptó la oferta. Se quedó en Yamaha y perdió una opción muy seria de convertirse en campeón del mundo... incluso en varias ocasiones.

Lo ha confesado en una entrevista en 'AS', en la que ha contado cómo fue aquel invierno de 2018: "Es de lo que más me arrepiento realmente en mi carrera deportiva. En 2018 tuve la oferta para estar en el equipo oficial Ducati en 2019 y 2020, como compañero de Andrea Dovizioso".

Se quedó en Yamaha, convencido por su equipo: "Me convencieron. Yo estaba convencidísimo de ir a Ducati, pero el grupo con el que trabajaba me convenció de seguir en Yamaha y probar a ganar ahí. Claro, error total. Error total".

Su carrera deportiva podría haber sido muy diferente si hubiera dado el paso: "Yo pienso que en la vida todas las cosas que pasan son por algo. A lo mejor me voy a Ducati, me pego un cebollazo, me lesiono y no corro más. No se sabe. Lo que está claro es que el destino me ha llevado aquí, a KTM, y he hecho una evolución que me encanta. Me me siento orgulloso de mí mismo y me siento muy orgulloso de representar a mi familia ahora mismo, en este momento".

"Siempre pienso que eres la cara visible de tu familia, de Raquel de Nina y de Blanca. Me gustaría que la gente me admirara y admirara también a mi familia, porque no deja de ser los valores que tenemos en casa. ¿Cuántos títulos tendría? Entre la actitud que tengo ahora y haber enganchado una Ducati, al menos tres o cuatro", se lamenta el español.

Pero él ha alcanzado la felicidad a pesar de no tomar aquel camino que le podría haber hecho campeón: "Lo importante es cómo te sientes y ser feliz es muy importante. Es lo que busca todo el mundo y yo me siento en paz. Cuando estás en paz, estás contento y todo sale bien. Cuando estás en armonía, tranquilo y sin forzar. Yo me digo a mí mismo que no fuerce. Y ahora tengo muchas ganas de ganar".