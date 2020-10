El Gran Premio de Le Mans, otro más de la temporada sin Marc Márquez, dejó un fin de semana lleno de emociones. Y es que además de ser un circuito complicado, las condiciones meteorológicas cambiaron, cuando se esperaba una pista completamente seca, la lluvia apareció tan solo unos minutos antes de la vuelta de calentamiento y se tuvo que retrasar la salida. No se celebraba una carrera lloviendo desde Valencia 2018.

Danilo Petrucci se convirtió en el séptimo piloto en ganar una carrera esta temporada. Algo que le sirvió para reivindicarse ante Ducati, quienes prescindieron de él a principio de año sin darle la oportunidad de demostrar nada: "No fue muy bonito perder mi asiento antes de empezar. Ya al final de año pasado sabía que no estaba en la lista. Por suerte, otros confiaron en mí, como la gente de mi casa. Esto es la prueba de que puedo ganar en MotoGP".

Y parece ser que Le Mans se convirtió en una carrera para reivindicarse, porque Alex Márquez también lo hizo. El pequeño de los hermanos ha logrado su primer podio, y no ha sido un podio cualquiera, sino que protagonizó una espectacular remontada. "Antes de la carrera, saliendo el 18º, ni se me pasaba por la cabeza la idea de poder llegar al podio", confesó el español.

Y podría haber llegado, no solo a lograr su primer podio, sino a ganar su primera carrera en MotoGP, ya que tenía mucho más ritmo que Petrucci, pero le faltaron un par de vueltas más para alcanzarlo.

De momento, no pierde de vista su verdadero objetivo: "Ahora estamos en MotoGP y para seguir avanzando tenemos que ser rápidos, vamos dando pasos, necesito kilómetros. Soy como un motorcito diésel, pero tenemos que mejorar en algunos aspectos, sobre todo en la clasificación, porque saliendo tan atrás en parrilla todo es más difícil".

Desde que Alex firmó por el equipo Repsol Honda ha recibido cientos de críticas y se ha puesto en duda demasiadas veces si tenía realmente aptitudes para estar en el mejor equipo de la parrilla. Algo que pudo provocar que, sin darle tiempo a correr una carrera, la escudería fichara de cara a 2022 a Pol Espargaró, mientras que a él lo bajaban a la honda satélite.

"Yo sé por qué estoy aquí, por qué llevo esta librea y estos colores, soy campeón del mundo y sé porque me promocionaron al equipo oficial Repsol Honda", ha asegurado Alex, a lo que añadía: "Las críticas a veces están bien porque te pueden dar una motivación extra y ser un combustible para ir adelante y creer más en ti mismo".

Bien es cierto que los resultados han tardado en llegar, aunque también hay que tener en cuenta que el cambio de Moto2 a MotoGP es abismal, aun así el de Cervera es crítico con su actuación hasta el momento. "Estoy de acuerdo con las críticas que he recibido este año porque el rendimiento no es el que esperábamos, sobre todo a nivel de clasificación, no soy tan rápido como me gustaría. Pero no me interesan las críticas en referencia al movimiento que hizo el equipo para traerme hasta aquí. Sé por qué estoy aquí: porque me lo merezco, y ya está", ha zanjado Alex.