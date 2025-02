Álex Márquez avisa a los pilotos: "¿Vencer a Marc? Si tiene todo perfecto, no se le puede ganar"

¿Qué hay que hacer para vencer a Marc? "Sinceramente, si tiene todo perfecto y al 100%, no se puede ganar. Hay que esperar al día en que tenga más dificultades". Con estas palabras advierte Álex Márquez a toda la parrilla de pilotos de Moto GP.

Álex Márquez, el pequeño de los Márquez, tiene claro cuáles son sus propósitos más alcanzables de cara a esta próxima temporada y prevé el gran nivel de su hermano: "Viendo lo que está haciendo Marc, creo que la victoria es difícil. Mi objetivo no es luchar por el Mundial, no estamos preparados para eso. Pero es verdad, por qué no, ganar algunas carreras y hacerlo bien son objetivos realistas".

Sin embargo, el piloto también ha dejado muy buenas sensaciones con la moto de Gresini Racing este miércoles en los penúltimos test de pretemporada en la MotoGP. El menor de los Márquez ha quedado segundo en la jornada de este miércoles, tan solo a 0.465 décimas de su hermano mayor, Marc Márquez

El jueves serán las últimas pruebas antes de empezar el campeonato de MotoGP 2025. Alex ha mostrado su satisfacción con los resultados conseguidos: "Estoy contento con esta derrota. Estoy segundo en la clasificación. Hemos sido rápidos todo el día, Marc siempre ha sido capaz de marcar la diferencia, a diferencia de Malasia donde tuvo algunas dificultades, aquí ha sido capaz de hacerlo. Estoy satisfecho con el resultado, ha sido un día de pruebas positivo y una buena confirmación para nosotros".

A pesar de que a priori hay fábricas y pilotos superiores, el piloto de Cervera advierte que intentarán plantar cara con los recursos que tengan: "Me siento muy bien sobre la moto y estamos trabajando bien con el equipo. Sabemos que tener motos parecidas hará que sea un Mundial completamente distinto. También está Pecco que es muy bueno y es tres veces campeón del mundo, los dos pilotos de fábrica son muy fuertes, pero el día que tengamos algo más en pista intentaré explotarlo".