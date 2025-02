Marc Márquez avisa sobre su hermano Alex para esta temporada 2025: "Lo que me ha sorprendido..."

Los Márquez, al frente. Marc y Alex han marcado los mejores tiempos en la primera jornada de los test de Tailandia de MotoGP. Una Ducati oficial y una satélite, la Gresini. Y el ocho veces campeón del mundo alucina con el rendimiento que está dando Alex antes de que arranque la temporada.

Así lo dice en palabras que recoge 'Motorsport': "El que me ha sorprendido más hasta ahora ha sido mi hermano. Y no lo digo porque sea mi hermano".

"Cuando Alex lo tiene todo controlado, porque es muy sensible, va muy rápido. Fue rápido en Montmeló, en Sepang y aquí también lo está siendo", dice el piloto de Ducati.

"En Barcelona, él fue muy rápido, pero, luego en Malasia intenté batirle y no fue posible. Él me batió en el simulacro de carrera al Sprint. Así que, para ser sinceros, y no es porque sea mi hermano, pero es la mayor sorpresa de la pretemporada. Yo sé, porque le conozco, que cuando tiene todo bajo control, y cuando tiene una moto que puede pilotar bien, porque él es muy sensitivo en una moto, él entiende muy bien lo que necesita, pero cuando él logra ese feeling, él pilota muy rápido. No sólo en Catalunya, no sólo en Malasia, también aquí, que es una pista completamente diferente, con muchas frenadas fuertes, él empezó y estuvo siempre en el ‘top 3’ en ritmo de carrera y a una vuelta", explica Marc.

El motor de 2024

Ducati ha elegido quedarse con el motor del año pasado. Por lo que la moto oficial y las satélites compartirán motor. Una muy buena noticia para Alex Márquez. Porque si mantiene estas sensaciones con la moto, podría colarse incluso en la pelea entre Marc y el italiano Pecco Bagnaia.