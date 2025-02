Pesimismo de Bagnaia en la primera jornada de Tailandia: "No ha funcionado nada"

Pecco Bagnaia no se ha sentido cómodo en la primera jornada de test de Tailandia. Al contrario que Marc Márquez, que ha finalizado con el mejor tiempo, el italiano sufrió muchísimo sobre todo con las piezas de la nueva moto, la Ducati GP25.

"No funcionó una sola cosa desde el punto de vista mecánico. La buena noticia ha sido que en el otro lado del taller todas esas cosas funcionaron bien. Esperemos que mañana le demos la vuelta", apunta el bicampeón del mundial de MotoGP.

No pudo poner los neumáticos blandos por los problemas de la moto: "Si tenemos en cuenta todo lo mal que ha ido, terminar el séptimo sin haber colocado una goma blanda, tampoco está tan mal. Por lo mal que me ha ido el día, no he podido ser de demasiada ayuda".

Todavía hay muchas cosas por probar en la moto de última generación: "La GP24 tiene una base que funciona perfectamente, y la GP25 aún no la hemos cuadrado en frenada".

De momento se ha retirado el motor nuevo. Y no es descartable que algunas otras piezas también queden en el garaje.

Este jueves se disputará la segunda y última jornada de test antes de que arranque oficialmente la temporada de MotoGP. Y mientras Márquez se muestra muy contento con el rendimiento, Pecco está teniendo más problemas.