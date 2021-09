Ana Peleteiro estuvo en boca de muchos españoles en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Debería haber sido más por la consecución de la medalla de bronce en triple salto, pero sus bailes de Tik Tok y, sobretodo, su comentario "somos negros, qué de color" fueron los que se hicieron virales.

La atleta no quiso salir en ese momento a comentar las críticas, "pocas y de los mismos que ya la odiaban de antes" según comenta la propia afectada, pero ha hecho una valoración de lo sucedido y ha razonado el porqué de dicha frase.

"Yo soy española. Nunca he sentido un desprecio por ser negra y que me encasillaran como extranjera. Jamás he sentido eso, pero no era el caso de mi amigo Ray y yo lo que hice fue quitarle hierro al asunto", comenta en el programa 'El Hormiguero'.

Peleteiro explica que aunque Ray Zapata no naciera en España, lleva muchos años viviendo en el país y sintiéndose español, por lo que no se le debería catalogar de diferente por su tono de piel.

De hecho, critica esa situación y pide que se aprenda de las naciones vecinas para un mayor éxito deportivo: "La diferencia nos enriquece y tenemos que ver a los países que están al lado nuestro. Lo único que les importa es que sean de su país, y punto. Copiemos en lo bueno, no solo en lo malo".

A raíz de los comentarios, la gallega volvió a casa y confiesa haber llevado a cabo "un experimento con su sobrino", a quien le preguntó de qué color diría que es la saltadora, a lo que el chico respondió "negra", lo cual celebra.

"A mi se me educó como que decir que alguien es negro/a es ofender a alguien, y que mi sobrino de siete años vea eso como que no es una ofensa cuando yo llegaba a mi casa y le decía a mi madre: "mamá, se metieron en el colegio conmigo porque me llamaron negra". Y mi madre luchó durante toda mi infancia para hacerme ver que ser negra no era malo", asegura.

Estas declaraciones fueron celebradas al término de la exposición por el público del programa y ahora se están haciendo eco alrededor del país por los valores de integridad e igualdad que ha mostrado la medallista olímpica.