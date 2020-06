El día a día de Gareth Bale en el Real Madrid siempre es examinado con lupa. El galés fue suplente ante el Eibar y apenas participó en los 30 minutos que estuvo sobre el verde del Alfredo di Stéfano.

Zinedine Zidane, técnico blanco, ha hablado este miércoles en rueda de prensa en la previa del encuentro de LaLiga ante el Valencia sobre su relación con un Bale que está firmando otra temporada a medio gas vestido de blanco.

"Siempre hemos tenido buena relación. No hay un antes y un después de la final de Champions de Kiev. No cambia nada lo que pienso de Gareth. Que no juegue no es porque no tenga una buena relación. La relación con Bale es normalísima", explica el preparador galo.

"Está como siempre", dice sobre el ex del Tottenham, autor de dos de los goles más importantes de la historia del Real Madrid en la Champions. "Está contento por volver a jugar. Ha tenido algo de molestia en la espalda, a lo mejor no está al 100%. Estamos entrenando bien y pensando en el partido de mañana. Todos estamos enfocados en eso", señala Zidane.

El cuadro blanco volverá a jugar a las 22 horas este jueves (en Mestalla) y por ello el cuerpo técnico ha planificado los entrenamientos de los últimos días por la noche: "Me parecía importante entrenar más o menos a la hora del partido. No cambia nada, queremos tener la sensación de ver la hora. No sé si luego repetiremos horario, pero esto era importante. También por el tema de la luz".

El enfado ante el Eibar

Durante la pausa de hidratación en la segunda mitad ante el Eibar se pudo ver a un Zidane muy enfadado con sus futbolistas: "Se nos hace difícil mantener la línea todo el partido, eso es lo que pasó".

"Puedo estar molesto porque quiero que mi equipo juegue siempre bien. Lo pasa en el vestuario se queda ahí. Estaba más contento con la primera parte y punto", sentenció el técnico.