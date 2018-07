Xavi: "El PSG fue superior al Barça en todo"

En una entrevista en L´Equipe, Xavi Hernández ha señalado que en términos de intensidad, de ritmo de juego, de nivel técnico, táctico, físico y psicológico, el París Saint-Germain "estuvo por encima" del Barcelona.

Tras el 4-0 de la ida, Xavi cree en la remontada: "Creo que el Barcelona puede inquietar al PSG y, por qué no, remontar en casa, aunque será difícil", ha comentado. El futbolista ha asegurado que, si hubiera estado en el vestuario del Parque de los Príncipes al final del encuentro, les habría dicho a los futbolistas que "no hay que abandonar, que esto no ha terminado, que no están eliminados", aunque, "siendo realista será muy difícil"

Uno de los mejores partidos de la historia del PSG

Xavi reconoció que el Barcelona no tuvo "casi ninguna ocasión". Además aplaudió la estrategia parisina que logró "bloquear a Messi y Suárez", pero el "Barça no estuvo a su nivel habitual" poniendo los ejemplos de Busquets e Iniesta, ambos volvían de una lesión.