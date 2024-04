Era la gran pregunta: ¿Qué ha cambiado para que Xavi Hernández continúe en el Barça en la próxima temporada?, ¿cómo se ha pasado de un no rotundo a un sí después de ser eliminados de Champions y quedarse sin opciones en Liga?

Pues bien, unas horas después de que se confirmarse que el de Terrassa permanecerá en el banquillo durante la 24/25, Laporta, Deco y Xavi han comparecido en rueda de prensa.

Lo primero que han hecho ha sido fotografiarse frente a los periodistas juntando sus manos en clara señal de unión y confianza entre unas partes que hace meses parecieron estar distanciadas.

Laporta ha tomado la palabra primero

Después, el presidente ha explicado con "satisfacción" los motivos de su decisión, centrándose en la importancia de la "estabilidad" del club y el "barcelonismo" de Xavi: "Me ha transmitido la ilusión y la confianza que tiene en el proyecto".

Laporta, "orgulloso" ha asegurado que ha existido "unanimidad" en la Junta Directiva para que el exfutbolista continuase en el banquillo culé a pesar de que "la Liga está prácticamente imposible de ganar, por los puntos y también por algunas decisiones en algunos partidos".

"Ha sido una temporada en la que no se han cumplido los objetivos, evidentemente, pero hacemos una lectura muy positiva de muchas cosas, hemos hecho una catarsis pensando en un equipo con mucho futuro. Tenemos además un gran cuerpo técnico, hacía tiempo encima que no veía a una afición tan ilusionada", ha apuntado.

Turno de Xavi

Al final, el que ha cambiado su decisión ha sido el técnico, que ha explicado que la "confianza" de la Junta y la "complicidad y apoyo" de los jugadores ha sido la clave para seguir en lo que ve como un "proyecto ganador".

"Nos vemos con capacidad de hacer grandes cosas. En el mes de enero pensé que lo mejor era un cambio de rumbo, la dinámica cambió y tras reunirnos con el presidente, pensando en el bien del socio y del club, decidimos seguir", ha señalado.

"No ha sido una decisión sencilla de fácil. Creía en su momento que lo mejor para el club era irme, pero las circunstancias han cambiado y ahora pienso que lo mejor para el Barça es seguir. El proyecto no está acabado, creo que puede ser ganador aunque lo ha sido al inicio. Estoy convencido, ilusionado... he hablado con todos y creo en todos ellos. Rectificar es de sabios y no tengo problema. Nunca fue un tema de ego ni de dinero", ha añadido.