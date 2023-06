Tras haber conseguido el título de Liga esta temporada, desde el FC Barcelona ya piensan en la siguiente y para ello suenan nombres propios para reforzar la plantilla actual.

Xavi Hernández, entrenador del Barça, ha aclarado todas las dudas y ha hablado de muchos nombres propios a través de una entrevista concedida a 'Mundo Deportivo'. Entre ellos, el más sonado ha sido el de Ansu Fati.

"Es un futbolista que me gusta y que nos ha ayudado mucho. Es evidente que sale de una situación difícil por culpa de las lesiones, pero tiene que tener una continuidad y no se la puedo garantizar. Esto es el Barça, no una ONG", ha comentado respecto a la situación del español.

El extremo del Barcelona ha disputado esta temporada un total de 1.354 minutos, siendo titular en 12 de los 35 partidos que ha disputado. En cuanto a sus estadísticas, Fati ha conseguido tan solo 6 goles y 3 asistencias de gol en toda la temporada. Cifras que, para el 10 del Barça, pueden ser escasas.

Xavi también ha comentado las posibles llegadas al club catalán. Sobre la posible llegada de Carrasco, asegura: "Tenemos una opción por él desde este enero, es un jugador que nos gusta".

Además, el entrenador catalán no entiende por qué Cancelo no llegó al club en enero. "Yo no sé por qué no vino este enero. A mí me dijeron que no venía porque el City había dicho 'no' al Barça. Habrá que preguntar a Pep", ha comentado sobre su situación.

La renovación, ¿a la vuelta de la esquina?

Esta temporada, Xavi Hernández ha ganado el título de Liga y la Supercopa de España. A priori, parecen motivos suficientes para hablar de su renovación, y él, además, lo tiene claro".

"No habrá ningún problema. El tema de valoración es un poco más del Staff, hacen un trabajo muy importante. En dos o tres reuniones más acabaremos cerrándolo, estoy seguro", ha aclarado sobre su futuro.