Por desgracia, se ha hecho frecuente al hablar de los ingresos del fútbol femenino escuchar el tópico de que "las jugadoras no pueden cobrar igual que los futbolistas porque no generan lo mismo". Falacia absoluta.

Al paso de la misma ha salido Virgina Torrecilla, centrocampista del Atlético de Madrid que se convirtió en una referente tras superar un cáncer y volver a la disciplina del conjunto rojiblanco.

En una entrevista en el podcast 'EstirandoChicle', la mallorquina ha explicado que no se trata de una cuestión de cobrar lo mismo, sino de tener unos "derechos mínimos" en su profesión.

"La gente que comenta todo esto realmente no tiene ni idea porque todo es en plan 'queréis tener el mismo sueldo que ellos'... No, no queremos ser iguales que ellos, no nos comparéis con ellos porque no queremos eso. Lo único que queremos son derechos mínimos, los que tiene cualquier trabajador", señala Torrecilla.

Entretanto, y a pesar de que el CSD dio luz verde a la profesionalización del fútbol femenino el pasado junio, esta sigue estancada dada la falta de consenso entre los clubes involucrados a la hora de redactar los estatutos de la competición.