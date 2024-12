Vinicius recibe el premio The Best como mejor futbolista del año

Vinicius Jr es el The Best. El futbolista del Real Madrid y de la selección brasileña ha sido elegido en estos premiso como el mejor jugador del año. En una gala, en Doha, en la que ha estado presente junto a Carlo Ancelotti antes de que este miércoles dispute la final de la Intercontinental contra el Pachuca. El técnico italiano ha sido elegido como el mejor de 2024.

Vini, que no pudo conquistar el Balón de Oro en una decisión muy polémica (lo ganó Rodrigo Hernández), ha podido resarcirse con este premio al que sí ha acudido.

"Quiero agradecer a todos. Quiero seguir por mucho tiempo jugando en el Real Madrid, además de agradecer al Flamengo que es donde empecé", ha dicho en su discurso el nuevo The Best.

La FIFA también ha elegido a un once galáctico como el mejor del año. Con Emiliano 'Dibu' Martínez en la portería; Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Ruben Dias, Saliba, Bellingham, Rodrigo Hernández, Kroos, Lamine Yamal, Vinicius y Erling Haaland. Un once, por cierto, en el que no está presente Kylian Mbappé.

Aitana Bonmatí, mejor jugadora del año

La española Aitana Bonmatí (FC Barcelona), que ya fue galardonada con el Balón de Oro, se ha hecho con el The Best como mejor futbolista del año. "Estoy agradecida por un nuevo premio. Esto es un trabajo de equipo. La temporada pasada lo conseguimos todo con el Barça y con la Selección. Fue un gran año, muy difícil. Agradecida siempre a toda mi gente, a mi staff y a mis compañeras. Un placer estar aquí de nuevo y a por más títulos colectivos, que son los que te hacen estar aquí", ha dicho la jugadora desde Barcelona.