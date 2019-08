"Nací con hipoxia cerebral y prácticamente muerto. No podía ni caminar y ahora soy el atleta con parálisis más laureado". Esta es la increíble declaración de Lorenzo Albaladejo, atleta paralímpico al que su parálisis cerebral no solo no le detuvo a la hora de afrontar su realidad, sino que consiguió orientarla hacia el deporte.

Cuando nació, muchos creían que no podría ni caminar. A día de hoy, es el atleta con parálisis más laureado del país. Es la historia de quien nunca creyó en las limitaciones. Albaladejo ha pasado de no poder casi caminar a ganar nueve medallas europeas, a participar en dos finales olímpicas y a convertirse en uno de los mejores velocistas del país.

En el próximo mundial competirá en tres pruebas distintas. Sin embargo, es un esfuerzo poco reconocido ya que tan solo cobra la suma de 200 euros. La discapacidad le acompaña, pero no le condiciona. Lorenzo es un ejemplo para todos.