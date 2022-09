Tim Krul, portero neerlandés de 34 años, lleva siendo convocado por Países Bajos desde el 2011. El jugador del Norwich, pese a no haber sido titular indiscutible nunca con la selección, es un habitual en las convocatorias de la 'Oranje'. Sin embargo, Van Gaal ha decidido no volver a convocarle mientras esté en el cargo de seleccionador.

¿El motivo? Negarse a entrenar los penaltis. Krul es un reconocido experto en las penas máximas, como demostró precisamente en el Mundial de 2104 cuando salió exclusivamente para la tanda de penaltis y fue clave para vencer en ella a Costa Rica. El técnico no le incluyó en la lista para los próximos partidos internacionales, pero le llamó para que acudiera a un entrenamiento específico de penaltis.

El portero del Norwich se negó a ir, por lo que Van Gaal confirmó que no volverá a jugar con Países Bajos: "Krul me llamó para decirme que no vendría. Pensé que era una pena porque sé que él es el que más penaltis detiene. No hay futuro para él en la 'Oranje' porque no ha querido venir. Es la consecuencia de su decisión".

Así, el seleccionador neerlandés a cortado de raíz la situación y no volverá contar con Krul para las convocatorias. Van Gaal le da mucha importancia a los penaltis y esta decisión del portero le ha costado el puesto: "Siempre he pensado que se pueden entrenar los penaltis. No es la misma situación ni presión que en los partidos, pero puedes automatizar los procesos y ganar confianza. Puedes pedirles (a los jugadores) que entrenen penaltis".