Tremendo enfrentamiento entre Nasser al-Khelaifi y Kylian Mbappé. Enfrentamiento en medio de la crisis del PSG con el galo, con un jugador que estuvo apartado del equipo al negarse a renovar con el cluby al no marcharse en el que es, de momento, su último año de contrato. Ahora, gracias a 'L'Equipe', sabemos qué le dijo el presidente al crack francés en plena tormenta.

Y no, no fue algo precisamente pacífico. Fue un desafío. Fue una amenaza. Fue un claro 'aquí no vas a volver a jugar'.

Así lo recoge el citado medio francés: "¡Ya verás! ¡No volverás a jugar! ¡No nos vamos a rendir!"

Mbappé, eso sí, aceptó el desafío: "¿Que ya veré el qué? ¿Qué voy a ver? ¡Vas a ser el único presidente que no me deje jugar!"

Ahora, todo ha cambiado. Tras el primer pinchazo del PSG en Ligue 1, con un pobre empate a cero ante el Lorient, Mbappé volvió al grupo y está disponible para enfrentarse al Toulouse.

"Está en gran forma. Y tiene muy bien estado de ánimo", dijo Luis Enrique, actual entrenador del conjunto de la capital de Francia.