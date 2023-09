Hace poco más de dos años, el Manchester United, con Ole Gunnar Solskjaer en el banquillo, fichaba a Jadon Sancho procedente del Borussia Dortmund a cambio de 85 millones de euros.

El inglés, que prometía ser uno de los jugadores del futuro, se ha estancado en Old Trafford y, 26 meses después de llegar, podría hacer las maletas.

Tras disputar 76 minutos en las tres primeras jornadas de la Premier League, Erik ten Hag decidió no convocarle para el partido ante el Arsenal en el Emirates, que terminó con un 3-1 a favor de los de Arteta.

En rueda de prensa, el neerlandés justificó la ausencia de Jadon Sancho por entrenar mal durante la semana.

"No lo seleccionamos por su rendimiento en los entrenamientos. Hay que alcanzar el nivel cada día en el Manchester United. Puedes tomar decisiones en la delantera, así que en este partido no fue seleccionado", explicó el técnico.

Sancho no tardó en salir al paso y en redes sociales desmintió a su entrenador llegando a tacharle de mentiroso.

"Por favor, no crean todo lo que leen. No voy a permitir que la gente diga cosas que son completamente falsas, me he comportado muy bien en los entrenamientos esta semana. Creo que hay otras razones para este asunto en las que no voy a entrar, ¡he sido el chivo expiatorio durante mucho tiempo, lo cual no es justo!", señaló.

"Lo único que quiero es jugar al fútbol con una sonrisa en la cara y contribuir a mi equipo. Respeto todas las decisiones que toma el cuerpo técnico, juego con futbolistas fantásticos y estoy agradecido por ello, aunque sé que cada semana es un reto. Seguiré luchando por este escudo pase lo que pase", añadió.

Arabia Saudí, una salida para ambos

El exfutbolista Rio Ferdinand, leyenda de los 'red devils', ha reflexionado sobre el 'caso Sancho' en su podcast y ha señalado que una salida a Arabia Saudí sería la mejor opción para ambas partes.

"No hay manera de que Jadon pusiera ese comunicado si él no piensa que ha entrenado bien. Esa es la diferencia. Sancho puede pensar que ha entrenado bien, pero el entrenador puede tener unos estándares diferentes. Hay dos maneras de que esto acabe. Solo hay un mercado abierto ahora y es Arabia Saudí. Eso o te vas al banquillo o no vas convocado el resto de la temporada", ha explicado el que fuera central 'red'.